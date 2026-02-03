Парламент поддержал изменения в закон «О грантах»

Парламент в первом чтении рассмотрел и 82 голосами «за» при 10 «против» поддержал изменения в закон «О грантах», а также другие законопроекты, входящие в пакет законодательных изменений.



Согласно изменениям, уточняется понятие гранта и определяется, что к грантам, в том числе, относятся денежные средства или средства, переданные в натуральной форме, которые расходуются или могут быть израсходованы с убеждением или намерением оказать какое-либо влияние на власть Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, либо направлены или могут быть направлены на деятельность, осуществляемую или планируемую с целью формирования, проведения или изменения внутренней или внешней политики Грузии, а также на деятельность, вытекающую из политических или публичных интересов власти иностранного государства или иностранной политической партии.



«Представленная инициатива является продолжением тех законодательных изменений, которые парламент Грузии уже неоднократно принимал, и главной целью которых является обеспечение высокого уровня защиты суверенитета нашей страны», — заявил докладчик, председатель комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, организация, зарегистрированная за рубежом, но существенная часть деятельности которой связана с вопросами Грузии, будет обязана в порядке, предусмотренном законом «О грантах», до получения гранта получить соответствующее согласие правительства.



«Если организация по существу занимается вопросами, связанными с Грузией, независимо от того, зарегистрирована ли она в Грузии в соответствии с грузинским законодательством или в другой стране, исходя из характера основной деятельности, она будет обязана до получения гранта получить согласие правительства Грузии. Согласие будет выдано в том случае, если не будет существовать рисков нарушения суверенитета страны», — заявил председатель комитета.



Он также пояснил, что грантом будет считаться передача денежных средств, материально-технических ресурсов другим государством, гражданином другого государства или юридическим лицом гражданину Грузии либо лицу, имеющему вид на жительство в Грузии, если это направлено на получение влияния на общество или его часть и имеет целью изменение, проведение или формирование политики.



Как отметил Арчил Гордуладзе, филиалы иностранных фондов, действующих в Грузии, а также их представительства будут обязаны обращаться к правительству Грузии до получения средств от своей головной организации.



«Это не касается предпринимательских субъектов, но касается организаций, которые по своей сути, в том числе, занимаются финансированием политической деятельности», — заявил Гордуладзе.



Докладчик также сообщил, что в законопроекте в виде переходного положения предусмотрено: если грант был выдан до вступления закона в силу, в том числе лицам, на которых до этого не распространялась обязанность получения согласия правительства, и при этом средства ещё не были израсходованы, такие лица обязаны в течение одного месяца со дня вступления закона в силу получить согласие правительства Грузии.



По его информации, изменения вносятся также в Уголовный кодекс Грузии. В частности, в статью 194 (отмывание денег) добавляется новое отягчающее обстоятельство — отмывание денег с целью осуществления деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, что повлечёт ответственность в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.



Одновременно в закон добавляются статьи, согласно которым нарушение порядка, предусмотренного законом «О грантах» — получение и использование гранта без согласия правительства — повлечёт уголовную ответственность в виде штрафа, либо общественно полезных работ от 300 до 500 часов, либо лишения свободы сроком до 6 лет.



Согласно проекту, уголовную ответственность также повлечёт оплата лоббистско-политической деятельности за рубежом.



В соответствии с изменениями, непредставление декларации субъектом с партийно-политической целью, умышленное внесение в декларацию неполных или недостоверных данных либо неустранение выявленных в декларации недостатков в установленный законодательством срок наказывается штрафом или общественно полезными работами сроком от 120 до 200 часов, а также лишением права занимать должности или осуществлять деятельность сроком до трёх лет.



Изменениями также уточняется понятие партийно-политической цели, и физические или юридические лица, имеющие такую цель, при этом заявленную, будут обязаны подчиняться тем же регулированиям, что и политические партии. Это подразумевает: запрет на получение доходов из-за рубежа, запрет на пожертвования от юридических лиц, а также обязательство декларировать поступления в установленные законом сроки.



Согласно планируемым изменениям в органический закон «О политических объединениях граждан», лицу, работающему по трудовому договору в организации, более 20% годового дохода которой получено от иностранной силы, запрещается членство в политической партии сроком на 8 лет.



Финансовую деятельность членов политических партий будет контролировать Служба государственного аудита.



Законодательным пакетом также устанавливается новое правонарушение за осуществление предпринимательским субъектом такой публичной политической деятельности, которая не связана с его основной предпринимательской деятельностью. В частности, как отметил Арчил Гордуладзе, за такое деяние при первом случае будет наступать административная ответственность, а при повторном и каждом последующем совершении — уголовная ответственность.







