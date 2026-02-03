Супруги Клинтоны согласились на допрос в Конгрессе по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь, согласились дать показания в рамках расследования Конгресса США в отношении покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.



Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Клинтона Анхель Уренья, пишет "Европейская правда".



О согласии Клинтонов стало известно за несколько дней до голосования о привлечении супругов к ответственности за отказ явиться перед комитетом по надзору Палаты представителей после месяцев противостояния.



"Но бывший президент и бывший госсекретарь будут там (на даче показаний. – Ред.). Они надеются создать прецедент, который будет применяться ко всем", – написал Уренья в соцсети Х.



Билл Клинтон был знаком с Эпштейном, который умер в тюрьме в 2019 году, но отрицает, что знал о его сексуальных преступлениях, и говорит, что прекратил с ним контакты два десятилетия назад.



Комитет по надзору Палаты представителей попросил, чтобы показания были сняты на видео и транскрибированы в феврале, без ограничения по времени.



Клинтоны долго сопротивлялись требованию явиться перед комитетом, утверждая, что они уже дали показания под присягой, в которых изложили "ограниченную информацию" об Эпштейне.



Они отклонили повестки, выданные комитетом, как "ничто иное, как попытку опорочить политических соперников, как приказал президент Трамп".



Наблюдательный комитет, возглавляемый республиканцами, в конце прошлого месяца при поддержке нескольких демократов одобрил решение о привлечении супругов Клинтонов к ответственности за неуважение.



Напомним, лейбористский политик Питер Мендельсон объявил о своей отставке из Палаты лордов после публикации файлов Эпштейна.





