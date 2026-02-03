Грузия в файлах Джеффри Эпштейна упоминается 50 раз

03.02.2026 22:26





Грузия в файлах Джеффри Эпштейна упоминается 50 раз, а одна из переписок посвящена получению грузинского гражданства



В документах, опубликованных Департаментом юстиции США про американского финансиста, обвиняемого в торговле людьми и педофилии (он покончил с собой до суда), можно встретить упоминания Грузии и грузин. Контекст разный: с Эпштейном по большей части обсуждают политическую обстановку в стране, а один раз даже зовут встретиться с бывшим министром экономического развития.



Paper Kartuli через поиск по ключевым словам нашла письма с упоминанием Грузии, ознакомилась с ними и рассказывает, о чем в них говорится.



Получение грузинского гражданства. В переписке двух анонимных лиц один из них рассуждает о возможности стать гражданином Грузии. Его собеседник, судя по сообщениям, — сам Эпштейн. Из переписки можно узнать, что один из участников разговора собирается подаваться на получение гражданства Грузии. Скорее всего, это некая Элена Кантария — модель, которая фигурирует еще в пяти файлах.



«Мой отец — грузин, мой прадед был героем ВОВ, воздвиг советское знамя на рейхстаг, это дает мне возможность получить гражданство. Грузинам не нужна виза в Европу и легко получить 10-летнюю визу США, это облегчит мне путешествия», — сказано в сообщениях.



Не исключено, что у отправителя сообщений выше были какого-то рода отношения с Эпштейном. Из той же переписки можно узнать, что Эпштейн отправлял ему деньги и предлагал помощь в разных вопросах.



Приглашение на встречу с Кахой Бендукидзе. В 2010 году в письме с темой «Чел из Грузии» третьи лица приглашают Эпштейна на встречу с основателем Свободного университета Тбилиси и бывшим министром экономического развития. Согласился ли Эпштейн прийти, неизвестно.



Иранский туризм в Тбилиси. В письме норвежского дипломата Терье Руд-Ларсена с обзором новостей (такие он отправлял довольно часто) можно узнать, что Дубай и Стамбул больше не привлекают туристов из Ирана по причине дорогвизны: «они предпочитают дешевые рейсы в Ереван и Тбилиси».



Грузия, Путин и политика. По поиску «Республика Грузия» обнаружено три результата с одним и тем же электронным письмом. В них анонимное лицо делится мнением своей сестры о политической ситуации в Восточной Европе:



«Мы готовимся к тому, что Путин в конечном итоге вновь захватит страны Балтии. Путин уже вернул свою власть в Республике Грузия, Крыму, и Армении. Трамп уже сказал, что не придет на помощь союзникам по НАТО, если их атакуют».



Многие письма, которые получал или отправлял Эпштейн, касаются новостей того времени. Например, во многих файлах Грузия, а также ряд грузинских политиков фигурируют только из-за того, что в ходе официального визита с ними встречу провел тогдашний Государственный секретарь Майк Помпео.



«Волшебник», выступивший для Михеила Саакашвили и Медведева. Одним из самых непонятных файлов, на которые мы наткнулись, смело можно считать письмо Дэвида Блейна — известного американского иллюзиониста.



Отправлял ли Блейн письма лично Эпштейну или письмо ему переслали, установить не получилось. В нем Блейн просит помощи с одобрением визы для одной женщины и пишет, что он известный иллюзионист и волшебник, дававший шоу перед многими политиками, в том числе перед экс-президентом Михеилом Саакашвили и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.



Дело Эпштейна. Джеффри Эпштейн — американский финансист, состояние которого оценивалось в сотни миллионов долларов. В 2019 году ему предъявили федеральные обвинения в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Взятый под стражу Эпштейн покончил с собой в тюрьме.



Согласно опубликованным файлам, на его частном острове Литл-Сент-Джеймс проходили вечеринки, на которых присутствовали многие видные политические деятели, предприниматели и известные публичные лица.





