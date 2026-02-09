Выпуск облигаций в лари может привлечь международных инвесторов — Рати Морчиладзе

09.02.2026 20:15





Выпуск ценных бумаг, номинированных в лари, выведет казначейские операции на новый уровень, считает представитель Foresight Рати Морчиладзе. По его словам, валюты развивающихся стран становятся все более популярными среди международных инвесторов, хотя этот процесс требует определенной «премии».



«Интерес может быть очень высоким, поскольку валюты развивающихся рынков становятся популярными среди международных инвесторов. Это связано с ростом доверия к этим валютам, который обусловлен их стабильностью. Однако, когда инвестор вкладывает деньги в иностранную валюту, всегда существует валютный риск. Поэтому они требуют так называемую премию, чтобы сбалансировать этот риск. Если ценные бумаги, номинированные в долларах, приносят доход 5,125% , которые мы выпустили, можно утверждать, что для лари эта ставка вырастет примерно до 8-9%. Именно этот спред является компенсацией за дополнительный валютный риск, который инвесторы принимают на себя при покупке лари», — объясняет Рати Морчиладзе, приводя в качестве примера еврооблигации, выпущенные Банком Грузии в долларах, где ставка составляла 11,5%, что, по его словам, является хорошим ориентиром для будущих облигаций.



Представитель Foresight также комментирует перспективы выхода на азиатские рынки. По его мнению, это новый и интересный источник для Грузии.



«Азиатские рынки можно разделить на две части: страны Персидского залива (Аравии), где суверенные фонды накопили очень большой инвестиционный капитал, и Центральная и Дальняя Азия. Международный интерес со стороны инвесторов там значительно растет — они уже смотрят за пределы своей страны и интересуются международными активами», — отмечает он.



После размещения еврооблигаций на сумму 500 млн долларов на Лондонской фондовой бирже Министерство финансов планирует крупный выпуск казначейских облигаций в лари и, благодаря этому, привлечь капитал от международных инвестиционных компаний. По словам министра финансов, многие компании уже проявили интерес к этому виду ценных бумаг. Что касается объемов, то Министерство финансов пояснило, что они будут определены в ходе так называемых роудшоу, когда будет оценен интерес со стороны международных инвесторов. Также стало известно, что правительство «Мечты» присматривается к азиатским рынкам и рассматривает возможность размещения ценных бумаг и на азиатских фондовых биржах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





