Если не начать действовать сейчас, мы отстанем в области энергетики — Управляющий партнер Bemon


09.02.2026   20:29


Управляющий партнер Bemon, Гиорги Мирцхулава, говорит о необходимости принятия реальных мер в энергетическом секторе. По его словам, на фоне активных инвестиций соседних стран Грузия должна начать в этом году осваивание собственных энергетических ресурсов и строить генерирующие мощности, чтобы сохранить свою конкурентоспособность в регионе.

«Я говорил в ваших передачах, что в энергетическом секторе началось своего рода пробуждение, но затем события развивались не так, как должны были. Я оптимистично смотрю на эту ситуацию, потому что считаю, что у страны нет другого выбора. Если мы не догоним и не обгоним наших соседей в развитии, необходимом энергетическому сектору, — и я имею в виду все ресурсы, которыми обладает наша страна, — если мы не развили их и не начали фактические строительные работы в этом году... Посмотрите на Азербайджан, Армению, Турцию, Россию; я уверен, что они также инвестируют в энергетический сектор. Если мы не начнем действовать и не возьмемся за дело, мы станем очень отсталой страной в этом секторе», — говорит Гиорги Мирцхулава агентству BMG.


