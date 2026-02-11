Техннадзор за строительством будет осуществляться только аккредитованными инспекционными органами

Технический надзор за строительством больше не будет осуществляться сертифицированными лицами, а только аккредитованными инспекционными органами.



Правительство также представит законопроект о внесении изменений в Кодекс о деятельности в области архитектуры и строительства в рамках краткосрочного плана законодательной работы, предусмотренного для весенней сессии парламента 2026 года, по вопросам территориального планирования Грузии.



Согласно законопроекту, технический надзор за строительством на объектах будут осуществлять только аккредитованные инспекционные органы, а сертифицированные лица больше не будут иметь полномочий для выполнения этой конкретной задачи.



В резолюции 248, в которой представлены 59 законопроектов, разработанных правительством, авторы документа объясняют, почему возникла необходимость инициировать эти изменения.



Строительный надзор – это сложный процесс, включающий в себя выполнение значительного объема работ, привлечение экспертов с различной квалификацией и целый ряд лабораторных испытаний, которые не может обеспечить один, даже сертифицированный, эксперт по надзору. Строительный надзор должен осуществляться командой специалистов из различных областей, а именно: инженером-строителем, инженером по системам водоснабжения, водоотведения и канализации, инженером по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, инженером по системам электроснабжения, инженером по низковольтным системам и другими специалистами, чья эффективная координация, организация и обеспечение скоординированной работы требует отдельной квалификации, которую может обеспечить только организация с эффективным управлением. Сертифицированному эксперту будет невозможно реализовать вышеуказанное, и допуск их на рынок не обеспечит стабильное качество услуг, что приведет к снижению качества надзора на рынке и напрямую повлияет на качество строительства.



Инспекционные органы, юридические лица, аккредитованные Центром аккредитации в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17020, обязаны привлекать к процессу строительного надзора не одного инспектора, а целую команду компетентных специалистов и руководителей: - менеджера по качеству, технических менеджеров и руководителя инспекционного органа, которые контролируют процесс надзора, осуществляемый инспектором, а также осуществляют техническую и административную проверку инспекционных отчетов, составленных по результатам инспекции, что сводит к минимуму риск ошибки или неправомерных действий инспектора», - говорится в документе.



В соответствии со статьей 119 действующего «Кодекса Грузии о территориальном планировании, архитектурной и строительной деятельности»: «Технический надзор за строительством осуществляется аккредитованным инспекционным органом и/или сертифицированным экспертом. Аккредитованный инспекционный орган — это орган, назначенный в соответствии с Кодексом о безопасности и свободном обращении продуктов, который осуществляет надзор за строительством в соответствии с настоящим Кодексом и порядком, установленным другими законодательными и подзаконными актами Грузии. Сертифицированный эксперт — это лицо, определенное законодательством Грузии, которое на основании соответствующего сертификата осуществляет надзор за строительством в соответствии с процедурой, установленной Кодексом и другими законодательными и подзаконными нормативными актами Грузии. Кроме того, аккредитованный инспекционный орган, сертифицированный эксперт уполномочен осуществлять технический надзор только за деятельностью, на которую он аккредитован или сертифицирован.







