|
|
|
В Грузии запретят строительство рядом с международными трассами
12.02.2026 14:35
В Грузии запретят строительство в радиусе 200 метров от дорог международного значения – это будет возможно только с разрешения властей. Соответствующий проект постановления уже подготовило правительство, сообщает министерство инфраструктуры страны.
Новые правила разработали на основе изменений в законе «Об автомобильных дорогах». Министерство заявляет, что они направлены на обеспечение бесперебойного функционирования транспортной системы, а также на соответствие международным стандартам.
«Грузия активно реализует строительство и модернизацию международных магистральных дорог, что является одним из главных факторов экономического развития страны, усиления транзитной функции и расширения международных связей. Именно поэтому важно, чтобы хаотичная и несанкционированная деятельность на прилегающих территориях не препятствовала текущим и планируемым инфраструктурным проектам, не создавалась дополнительная угроза безопасности и не нарушалась долгосрочная стратегия развития», – говорится в пресс-релизе министерства.
Регулирование коснется участков, которые уже эксплуатируются, а также тех, где ведется или планируется строительство магистральных дорог: Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, Сенаки-Поти-Сарфи, Тбилиси-Красный мост, Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, Марнеули-Садлахо, объездная дорога Тбилиси и Самтредия-Ланчхути-Григолети.
В ведомстве не уточнили, что ожидает ныне функционирующие придорожные объекты.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна