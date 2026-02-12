В Грузии запретят строительство рядом с международными трассами

12.02.2026 14:35





В Грузии запретят строительство в радиусе 200 метров от дорог международного значения – это будет возможно только с разрешения властей. Соответствующий проект постановления уже подготовило правительство, сообщает министерство инфраструктуры страны.



Новые правила разработали на основе изменений в законе «Об автомобильных дорогах». Министерство заявляет, что они направлены на обеспечение бесперебойного функционирования транспортной системы, а также на соответствие международным стандартам.



«Грузия активно реализует строительство и модернизацию международных магистральных дорог, что является одним из главных факторов экономического развития страны, усиления транзитной функции и расширения международных связей. Именно поэтому важно, чтобы хаотичная и несанкционированная деятельность на прилегающих территориях не препятствовала текущим и планируемым инфраструктурным проектам, не создавалась дополнительная угроза безопасности и не нарушалась долгосрочная стратегия развития», – говорится в пресс-релизе министерства.



Регулирование коснется участков, которые уже эксплуатируются, а также тех, где ведется или планируется строительство магистральных дорог: Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, Сенаки-Поти-Сарфи, Тбилиси-Красный мост, Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, Марнеули-Садлахо, объездная дорога Тбилиси и Самтредия-Ланчхути-Григолети.



В ведомстве не уточнили, что ожидает ныне функционирующие придорожные объекты.





