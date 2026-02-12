Грузия запретит производство и продажу продуктов в пластиковой таре с 1 февраля 2027 года

Четверг, 12 февраля, 2026

ТБИЛИСИ, 12 февраля – @NGnewsgeorgia. Производство, импорт и реализация пищевой продукции, в том числе напитков, в пластиковой таре будут запрещены в Грузии с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По его словам, соответствующее решение направлено на снижение негативного воздействия микропластика на окружающую среду и здоровье человека.



«Наша цель – поэтапное ограничение использования пластиковой продукции, которая контактирует с пищей. Существуют исследования, указывающие на то, что расширение масштабов использования пластика влияет, с одной стороны, на окружающую среду, а с другой – на здоровье человека. Согласно исследованиям, в частности, пластиковая продукция может вызывать онкологические заболевания, репродуктивные проблемы, нарушения нервной системы, гормональные расстройства и другие заболевания», – заявил Кобахидзе.



Ранее запрет на продажу напитков в пластиковых бутылках анонсировал заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили. По его словам, исключение предполагается сделать для растительного масла в пластиковой таре и питьевой воды объемом более 10 литров. Ограничения также не будут распространяться на продукцию, предназначенную для экспорта.



Меры реализуются в рамках кампании по сокращению использования пластика в стране. С 1 января в Грузии запрещено производство для внутреннего рынка одноразовых пластиковых изделий, при этом их выпуск допускается исключительно на экспорт. С 1 апреля вступит в силу запрет для государственных учреждений на закупку пластиковых стаканов, контейнеров и бутылок объемом до 3 литров, а с 1 июля ограничения распространятся на гостиницы, рестораны и кафе.





