Роман Гоциридзе: «Теперь стало яснее, почему ЕС включил порт Кулеви в список подлежащих санкциям»

19.02.2026 16:37





Комментируя новые данные Грузстата, экономист Роман Гоциридзе заявил, что страна оказалась втянута в крупный скандал:





«Грузия втянута в крупный скандал. Государственная статистическая служба опубликовала данные о внешней торговле за 2026 год, и мы узнаем удивительную историю: страна, которая не занимается нефтепереработкой, в то время как строящийся завод в Кулеви еще не введен в эксплуатацию, в январе экспортировала готовые нефтепродукты на сумму 56 миллионов долларов. Не сырую нефть, а готовые продукты в виде дизельного топлива или бензина. Скандал, начавшийся в ноябре-декабре прошлого года, продолжается.



В прошлом году Грузия экспортировала (не реэкспортировала) 151,7 тысяч тонн готового топлива на сумму 79,5 миллионов долларов. Эта операция проводилась в основном в ноябре-декабре. Это совпадает с импортом 105 тонн российской сырой нефти (так она классифицируется таможней) на строящийся нефтеперерабатывающий завод Кулеви в октябре.



Проблема в том, что этот завод еще не введен в эксплуатацию. Что же тогда могло произойти? Несколько версий:



— Вместо указанной в документах сырой нефти импортировалось и экспортировалось российское дизельное топливо или бензин под видом грузинской продукции. Это фальсификация таможенных документов и уголовное преступление. При этом это обход санкций, поскольку российские нефтепродукты продавались стране ЕС (Мальте);



— Возможно, импортировалось полуфабрикатное дизельное топливо (хотя на таможне была зарегистрирована сырая нефть), в которое было добавлено небольшое количество других веществ, то есть качество было «скорректировано» путем добавления присадок. Это не переработка нефти, это логистическая косметическая обработка. Экспорт, даже с такой манипуляцией, является нарушением санкций.



Еще одна версия гласит, что российская нефть поступала на терминал Кулеви, откуда потом экспортировались готовые азербайджанские продукты так, как если бы они были произведены в Грузии.



В крупный скандал также вовлечена государственная азербайджанская нефтекомпания SOCAR, поскольку терминал Кулеви принадлежит ей, то есть азербайджанскому государству.



Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви, связанный с Россией, как уже упоминалось, еще не введен в эксплуатацию, но уже работает с серьезными нарушениями и представляет большую угрозу для страны.



Кто-то может подумать: ну и что, давайте просто «разыграем» текущую ситуацию, деньги же остаются в стране, верно? Но денег не осталось: российские товары прибыли, были выгружены в резервуары терминала в Кулеви, перегружены на судно и отправлены за границу. Никакой добавленной стоимости не было создано, завод Кулеви не получил прибыли, в бюджет не поступило денег, а рабочие не получили зарплату. Некоторые люди присвоили себе сливки и подвергли страну серьезному риску.



SOCAR также должны ответить на обвинения. Вопрос о санкциях в отношении их порта обсуждается в Европейском союзе, и пока Италия препятствует этому процессу. Возможно, одна из причин в том, что азербайджанский газ поступает в Италию через Грузию.



Никто не должен позволять себе греть руки кровавыми деньгами и изолировать страну».





