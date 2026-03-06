Президент Азиатского банка развития подтвердил поддержку экономического роста Грузии

Президент Азиатского банка развития Масато Канда встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. На встрече было подчеркнуто, что АБР, как один из крупнейших партнеров Грузии в сфере развития, оказывает стране значительную поддержку. С момента вступления Грузии в организацию в 2007 году АБР выделил стране почти 6 миллиардов долларов США в виде кредитов, грантов и технической помощи, включая более 1 миллиарда долларов инвестиций в частный сектор.



«АБР поддерживает экономическое развитие Грузии и повышение уровня жизни ее населения. Нас связывает прочное партнерство, и мы готовы еще больше углублять сотрудничество. От критически важной инфраструктуры до инновационного финансирования частного сектора — мы продолжим поддерживать Грузию, чтобы она стала региональным хабом, соединяющим Азию и Европу», — заявил президент Канда.



На встрече также было подчеркнуто значение развития транспортной связанности и усиления роли Грузии в Среднем коридоре, который может принести значительную выгоду как стране, так и региону. Особое внимание было уделено важным проектам транспортных коридоров, таким как недавно завершенный участок Рикоти на автомагистрали Восток–Запад. Поддержка АБР также включает развитие интегрированной и устойчивой городской инфраструктуры и услуг, что способствует росту туристического потенциала и расширению экономических возможностей.



Президент Канда также встретился с министром финансов и членом Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили. На встрече обсуждались расширяющиеся операции банка, включая инновационные финансовые инструменты для частного сектора и инициативы по укреплению институциональных возможностей. Динамично развивающийся частный сектор Грузии является одним из самых активных рынков среди стран-членов АБР и занимает восьмое место по объему портфеля в масштабе банка.



Президент Канда вместе с премьер-министром и министром финансов также откроет новый, расширенный офис АБР в Тбилиси, который будет способствовать реализации растущих операций банка в Грузии.







