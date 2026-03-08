Экс-омбудсмен обвиняет власти Грузии в слежке за дипломатами

Бывший Народный защитник Грузии, основательница общественной платформы «Европейская орбита» Нино Ломджария обвинила власти страны в слежке за иностранными дипломатами после того, как проправительственный телеканал «Имеди» уличил ее в конспиративной встрече с послом Германии Питером Фишером.



«Европейская орбита» называет целью свой работы продвижение европейской интеграции Грузии. В правящей «Грузинской мечте» считают организацию «инструментом вмешательства» Запада во внутренние дела страны.



«Имеди» узнал, что Ломджария находилась в немецком посольстве в пятницу. Телеканал утверждал, что визит был посвящен вопросу безвизового режима Грузии и ЕС – якобы Ломджария вместе с другими оппозиционерами продвигает идею полной приостановки упрощенного въезда. Сообщалось, что лично на встрече присутствовал Фишер, а по видеосвязи – посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



Ломджария назвала эти утверждения «аморальной ложью» и напомнила, что «Имеди» недавно попал под санкции Великобритании за «распространение российской пропаганды». Она заявила о намерении подать на телеканал в суд за клевету.



При этом Ломджария не отрицала сам факт встречи. Позднее «Имеди» показал кадры, на которых видно, как она покидает дипломатическое представительство на автомобиле немецкого посла, а через несколько километров пересаживается за руль собственной машины. Предполагалось, что такие меры приняли, чтобы избежать внимания камер у здания посольства.





Ломджария полагает, что эти записи были получены из систем городского видеонаблюдения и переданы телеканалу спецслужбами. По ее словам, такие камеры находятся в распоряжении МВД и муниципальных служб, и доступ к ним отсутствует у частных лиц.



«Похоже, что эти кадры взяты с уличных камер видеонаблюдения. В то время как на проспекте Чавчавадзе людей убивают по заказу бывшего высокопоставленного чиновника, вся система задействована для того, чтобы незаконно следить за послом Германии и публиковать кадры, где я выхожу из одной машины и сажусь в другую», – заявила Ломджария в эфире TV Pirveli.



Она не уточнила, какие темы обсуждала в посольства, однако подчеркнула, что разговор не противоречил интересам граждан Грузии.

По словам Ломджарии, на подобных встречах ее приоритетом является недопущение того, чтобы решения властей негативно отражались на населении. «Для этого необходимы отношения и диалог», – добавила она.



В посольстве Германии не комментировали ситуацию.



Это уже не первый случай, когда встречи в немецком диппредставительстве попадают в поле зрения «Имеди». В январе телеканал утверждал, что на встрече с послом Фишером оппозиция обсуждала «ирано-непальский сценарий» развития протестов в стране.



Источник: Новости - Грузия

