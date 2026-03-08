Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Губаз Саникидзе после опроса: У них были вопросы по поводу моего выступления


08.03.2026   09:47


В Тбилисском городском суде в рамках расследования, начатого в СГБ, завершился опрос оппозиционного политика Губаза Саникидзе в присутствии судьи магистрата.

Саникидзе отвечал на вопросы следователей почти час.

После допроса он лишь сказал, что у него самого были вопросы к ведомству, но ответов он не получил.

«У них были вопросы по поводу моего выступления, не буду скрывать, у меня тоже были к ним вопросы. Я ответил на все вопросы, а они не смогли ответить на мои», - сказал Саникидзе.

Он не ответил на другие вопросы журналистов, в том числе о том, может ли он оказаться в амплуа обвиняемого.

Помимо Губаза Саникидзе, на опрос вызван оппозиционный политик Гиви Таргамадзе, позиция которого пока неизвестна. Также будут допрошены бывший министр обороны Тина Хидашели и член «Лаборатории исследования советского прошлого» Георгий Канделаки. Они также дадут показания в присутствии судьи.

У следователей СГБ будут вопросы по поводу их публичных заявлений, «касающихся роста влияний Ирана в Грузии».

Для справки, Гиви Таргамадзе, Тина Хидашели, Губаз Саникидзе и Георгий Канделаки вызваны на опрос в рамках расследования, проходящего по статье 319 Уголовного кодекса, подразумевающей оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству помощи во враждебной деятельности.


