Губаз Саникидзе после опроса: У них были вопросы по поводу моего выступления

В Тбилисском городском суде в рамках расследования, начатого в СГБ, завершился опрос оппозиционного политика Губаза Саникидзе в присутствии судьи магистрата.



Саникидзе отвечал на вопросы следователей почти час.



После допроса он лишь сказал, что у него самого были вопросы к ведомству, но ответов он не получил.



«У них были вопросы по поводу моего выступления, не буду скрывать, у меня тоже были к ним вопросы. Я ответил на все вопросы, а они не смогли ответить на мои», - сказал Саникидзе.



Он не ответил на другие вопросы журналистов, в том числе о том, может ли он оказаться в амплуа обвиняемого.



Помимо Губаза Саникидзе, на опрос вызван оппозиционный политик Гиви Таргамадзе, позиция которого пока неизвестна. Также будут допрошены бывший министр обороны Тина Хидашели и член «Лаборатории исследования советского прошлого» Георгий Канделаки. Они также дадут показания в присутствии судьи.



У следователей СГБ будут вопросы по поводу их публичных заявлений, «касающихся роста влияний Ирана в Грузии».



Для справки, Гиви Таргамадзе, Тина Хидашели, Губаз Саникидзе и Георгий Канделаки вызваны на опрос в рамках расследования, проходящего по статье 319 Уголовного кодекса, подразумевающей оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству помощи во враждебной деятельности.





