Вашадзе: По соседству идет война, что должна сделать власть, мыслящая государственно?

08.03.2026 09:57





По соседству идет война - что должна сделать власть, мыслящая государственно, чтобы противостоять этой угрозе? Первое, что должна сделать, это консолидация нации, нам ведь говорят, что существует опасность войны? Если эта угроза существует, мы должны встретить ее объединенными, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Кроме того, Вашадзе рассказал о встрече оппозиционного альянса с гражданским обществом и отметил, что «альянс начал действовать».



«Состоялась хорошая и позитивная встреча. «Оппозиционный альянс» начал действовать. Мы договорились об одном, мы боремся с машиной зла - мы победим зло добром, консолидацией, консолидированным добром, потому что хотим протянуть руку сотрудничества всем тем людям, которые хотят завершения несправедливости и противостояния в стране, которое искусственно создает сила зла в лице «Мечты», - сказал Георгий Вашадзе.



Что касается сотрудничества между альянсом и пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили, Вашадзе сказал, что они поддерживают с ней коммуникацию, однако в какой форме будут сотрудничать, еще не говорили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





