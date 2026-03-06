Комиссия по коммуникациям распространила заявление относительно телевещателей

06.03.2026 16:55





Коммуникационная комиссия Грузии распространяет заявление относительно телерадиовещателей. Как отмечается в заявлении, Комиссия, как регулирующий орган в сфере вещания и независимое государственное учреждение, отвечает за обеспечение свободы средств массовой информации, свободы выражения, медиаплюрализма и стабильной медиасреды в Грузии.



При этом Коммуникационная комиссия призывает всех действующих в Грузии вещателей еще раз внимательно ознакомиться с соответствующими законодательными нормами и обеспечить соблюдение стандартов объективности.



«Решение, принятое Великобританией против двух грузинских телекомпаний, одна из которых является самым рейтинговым вещателем в Грузии, направлено как на ограничение справедливой конкуренции между средствами массовой информации, так и на препятствование профессиональной деятельности журналистов, что может создать угрозу медиаплюрализму и свободе слова в стране.



Ограничение свободы средств массовой информации допустимо только при наличии высоких стандартов доказательности, особых оснований и посредством специальной законной процедуры. На этом фоне следует отметить, что по вопросам, которые легли в основу вышеуказанных решений, в Комиссию никто не подавал жалоб.



В Грузии действует закон «О вещании» и утвержденный Комиссией «Кодекс поведения вещателей», которые в части содержательного регулирования программ основаны на законодательстве Великобритании и соответствуют международным стандартам свободы СМИ. Указанные акты возлагают на Комиссию по коммуникациям обязанность обеспечивать соблюдение стандартов объективности в медиа.



Что касается регулирования содержания СМИ, несмотря на наличие закона, Комиссия уже почти год реагирует только на поступающие жалобы и не начинала административных производств в отношении вещателей по собственной инициативе в соответствии с этим же законом.



Учитывая вышеизложенное и основываясь на анализе существующих вызовов в медиасреде, мы считаем необходимым, чтобы со следующей недели Комиссия на практике начала применять нормы, установленные законом «О вещании» и «Кодексом поведения вещателей», чтобы объективность вещателей оценивалась на основании соответствующей процедуры и в соответствии с высокими правовыми стандартами.



Следует также подчеркнуть, что данное решение в любом случае должно было быть принято для формирования правильной и сбалансированной медиапрактики, а нынешняя ситуация сделала этот вопрос и необходимость его решения еще более актуальными.



Исходя из этого, мы призываем всех вещателей, действующих в Грузии, еще раз внимательно ознакомиться с соответствующими законодательными нормами и обеспечить соблюдение стандартов объективности. Комиссия по коммуникациям будет действовать с высокой ответственностью, чтобы защитить свободу средств массовой информации, справедливую конкуренцию, свободу выражения и медиаплюрализм в Грузии», — говорится в заявлении Коммуникационной комиссии.







