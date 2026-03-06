Президент АБР: Мы продолжим поддерживать стремление Грузии стать воротами, соединяющими Азию и Европу

06.03.2026 17:03





«У меня была очень плодотворная встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе о партнерстве между Азиатским банком развития (АБР) и Грузией», — заявил президент Азиатского банка развития Масато Канда.



По его словам, приоритетом АБР является повышение качества жизни населения страны и поддержка экономического развития.



«Я поздравил премьер-министра Грузии с сильными макроэкономическими показателями и завершением строительства участка Рикоти. Это замечательный проект, который способствует региональной связности. Мы обсудили участие АБР в Центральном коридоре, поговорили о модернизации аэропортов и развитии туристической сферы.



Через развитие инфраструктуры критического значения и инвестиции в частный сектор мы продолжим поддерживать амбиции Грузии быть региональными воротами, соединяющими Азию и Европу», — заявил президент Азиатского банка развития.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





