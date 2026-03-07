Международные резервы Грузии достигли рекордного уровня в $6,65 млрд

07.03.2026 21:15





Международные резервы Грузии по состоянию на февраль 2026 года выросли на $358,9 млн по сравнению с предыдущим месяцем и достигли рекордного уровня $6,65 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Грузии (НБГ).



По данным регулятора, доля золота в резервах составляет 18% ($1,2 млрд). С момента приобретения стоимость монетарного золота увеличилась примерно на $698,4 млн, что подчеркивает стратегию диверсификации НБГ.



«Международные резервы являются важной гарантией макроэкономической стабильности страны. Когда валютный рынок и макроэкономическая ситуация позволяют, Национальный банк пополняет валютные резервы», – отметили в пресс-службе регулятора.



В течение 2025 года чистые покупки валюты составили $2,43 млрд, в январе 2026 года – $86,6 млн.



Обновленные данные о чистых покупках за февраль опубликуют 25 марта, а полную статистику международных резервов – 7 апреля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





