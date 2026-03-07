Комиссию за оплату на международных платформах начнет брать Bank of Georgia

07.03.2026 22:11





Комиссию за оплату на международных платформах начнет брать Bank of Georgia.



По сообщению банка, изменения вступят в силу с 15 апреля.



Детали. С этого дня при оплате в лари картами данного банка на иностранных платформах, таких как Temu, Paypal, WizzAir, Turkish Airlines и других с пользователей будут взимать 1,5 % от суммы транзакций в качестве комиссии.



Это затронет только транзакции в более чем 5 лари, а максимальный размер комиссии — 10 лари. При наличии опции оплаты в другой валюте комиссию не возьмут.



Изменения не затронут сервисы такси и доставки, такие как Bolt, Glovo, Wolt, Bolt Food и другие.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





