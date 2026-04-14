Национальный банк ужесточает требования к платежным услугам

14.04.2026 18:58





«В целях защиты прав потребителей и предотвращения возможного финансового мошенничества, Национальный банк Грузии ужесточает требования к платёжным услугам.



По информации регулятора, изменения вносятся в правила сильной аутентификации пользователей и защиты прав клиентов при оказании финансовых услуг. Это должно повысить уровень защиты уязвимого сегмента — пользователей старше 60 лет — от мошеннических схем.



«Обновлённые регуляции основаны на лучших международных практиках и предусматривают дополнительные требования, согласно которым поставщик платёжных услуг обязан применять более высокий стандарт управления рисками при выполнении определённых транзакций со счетов клиентов старше 60 лет.



В частности, в целях предотвращения мошеннических операций поставщик должен внедрить дополнительные меры защиты в рамках предусмотренных законом механизмов мониторинга для клиентов старше 60 лет.



В частности, поставщик платёжных услуг обязан временно приостановить или, если это невозможно, отказать в выполнении рискованной электронной платёжной операции, инициированной клиентом. Рискованными будут считаться операции, если сумма превышает 500 лари и связана с деятельностью с высоким риском мошенничества, включая онлайн-торговлю (в том числе форекс), инвестиционные проекты, игорный бизнес или операции с виртуальными активами, либо если выявлено нетипичное поведение или структура расходов клиента.



В случае выявления рискованной операции поставщик обязан связаться с клиентом, проинформировать его и помочь лучше оценить ситуацию, что снизит риск совершения операций под влиянием мошенников. При этом после инициирования рискованной или подозрительной транзакции у клиента будет 48 часов для принятия окончательного решения и подтверждения операции.



Отмечается, что на первом этапе разработанные Национальным банком правила вступят в силу с сентября и будут распространяться только на карточные операции.



Также подчёркивается, что защита прав потребителей, особенно пенсионного возраста, является одним из приоритетов Национального банка, который продолжит мониторинг рисков мошенничества и при необходимости будет принимать соответствующие меры», — говорится в информации НБГ.







