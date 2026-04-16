В Грузии изменят правила для малых виноделен и введут контроль качества

16.04.2026 20:05





Парламенту Грузии представлен законопроект о внесении изменений в закон «О винограде и вине», предусматривающий пересмотр критериев для малых виноделен и ужесточение контроля качества продукции.



Согласно инициативе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, малой винодельней будет считаться предприятие, годовой объём производства которого не превышает 25 000 литров. Ранее этот показатель составлял 40 000 литров.



Одновременно предлагается ввести обязательную органолептическую проверку всех категорий вина, предназначенных как для экспорта, так и для внутреннего рынка, а также алкогольных напитков с защищённым наименованием места происхождения. Исключение будет сделано только для вина, произведённого в малых винодельнях.





Кроме того, законопроект вводит обязательную маркировку сертифицированных алкогольных напитков. Её будет осуществлять Национальное агентство вина по правилам, установленным профильным министром.



В министерстве утверждают, что необходимость изменений связана с тем, что прежние критерии малых виноделен утратили актуальность, а их продукция влияет на репутацию грузинского вина как на внутреннем, так и на международных рынках.



Документ также предусматривает введение новой категории — «натуральное вино». Для такой продукции, произведённой в малых винодельнях и соответствующим образом маркированной, не будет обязательной органолептическая проверка.





