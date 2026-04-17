Минэкономики: ограничения в небе над Абастумани введены в интересах экологии

17.04.2026 10:28





Министерство экономики Грузии распространяет заявление касательно целесообразности создания ограничительной зоны вблизи Абастуманской обсерватории. Ведомство заявляет, что «сообщения о целях создания ограничительной зоны в районе Абастуманской обсерватории являются намеренно вводящими в заблуждение, неверными и непроверенными».



«Абастуманская обсерватория несколько лет назад обратилась в соответствующее ведомство с инициативой введения ограниченной зоны. В обращениях обсерватории квалифицированно обосновывалось, почему интенсивное воздушное движение и конденсационные следы самолётов негативно влияют на астроклимат и качество наблюдений. Принятое решение, прежде всего, основано на интересах развития научного потенциала Абастумани, что должно обеспечиваться созданием соответствующих экологических условий при полном соблюдении норм безопасности полётов.



При этом текущие изменения не предусматривают отмену международных воздушных трасс. Полностью сохраняются существующие параметры безопасного и эффективного управления воздушным движением. Соответственно, отсутствуют предпосылки для влияния на деятельность международных авиакомпаний или использование воздушного пространства Грузии.



Уточняем, что данные ограничения распространяются только на полёты на больших высотах, выполняемые по правилам инструментальных полётов (IFR), где возможно образование конденсационного следа. Полёты на малых высотах по правилам визуальных полётов (VFR) под ограничения не подпадают.



Изменения направлены на достижение целей обсерватории, а также на усиление туристического потенциала, что укрепит позиции Абастумани на мировой туристической карте.



Абастумани – один из уникальных курортов Грузии, где природные и лечебные ресурсы органично сочетаются, создавая уникальное многофункциональное пространство. В соответствии с современными глобальными туристическими тенденциями растёт спрос на курорты с чистым воздухом, экологически здоровой средой и природной тишиной. Именно этим требованиям полностью соответствует Абастумани, отличающийся особыми природными условиями и оздоровительной средой.



Климато-бальнеологический потенциал курорта, экологически чистая среда, сосновые леса, минеральные воды и близость к национальному парку Боржоми-Харагаули в совокупности определяют его высокую ценность как лечебного и рекреационного направления.



Устойчивое и комплексное развитие курорта Абастумани является одним из приоритетов для страны. В этом направлении активно ведутся стратегические планировочные процессы, направленные на долгосрочное, сбалансированное и конкурентоспособное развитие курорта.



Исходя из всего вышеизложенного, изменения будут способствовать развитию туристического и научного потенциала Абастумани. Также отмечаем, что реализованные изменения не являются барьером для развития воздушного пространства Грузии. Министерство экономики и устойчивого развития совместно с ООО «Сакаэронавигация» продолжает работу по обеспечению безопасного, эффективного и современного управления воздушным пространством», — говорится в заявлении.





