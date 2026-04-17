Зурабишвили: Диктатура в Грузии превосходит даже российскую модель
17.04.2026 11:23
«Диктатура в Грузии превосходит даже российскую модель. Иванишвили закрывает международное воздушное пространство в радиусе 50 километров над одной из резиденций, расположенных на юге Грузии», - об этом на платформе X пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Страх, мегаломания или… время этого режима подходит к концу!» — пишет Зурабишвили.
