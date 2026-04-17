Главным тренером сборной Грузии по гандболу назначен испанец Рубен Гарабайя

17.04.2026 10:47





Грузинскую национальную сборную по гандболу возглавит испанский специалист Рубен Гарабайя. Об этом решении несколько минут назад сообщила Грузинская федерация гандбола в социальных сетях.



По данным того же источника, 47-летний испанский специалист Рубен Гарабайя предстанет перед грузинскими болельщиками 11 мая вместе со своим тренерским штабом и официально приступит к работе с национальной командой. По информации федерации, в тот же день начнутся сборы сборной.



Следует напомнить, что бывший главный тренер национальной сборной Тите Каландадзе, под руководством которого грузинская команда в начале года второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы, был уволен после того, как в марте этого года грузинская сборная проиграла Израилю со счетом 1:0 в матче второго тура плей-офф чемпионата мира 2027 года в Телави.



Напоминаем, что сборная Грузии по гандболу примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы 2028 года вместе с 32 другими странами. После жеребьевки, состоявшейся 26 марта, были сформированы восемь групп по четыре команды в каждой, где игры пройдут по системе «дома и на выезде». Две лучшие команды из каждой группы продолжат участие в следующем этапе вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третьи места.



Чемпионат Европы 2028 года традиционно пройдет в январе в Португалии, Испании и Швейцарии. Известно, что отборочные игры начнутся в ноябре 2026 года и завершатся в мае 2027 года.





