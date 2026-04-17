Преподавателям и желающим начать преподавательскую деятельность предоставляется возможность выйти на экзамен по трем предметам

17.04.2026 11:20





По решению Министерства образования, науки и молодёжи Грузии, с 2026 года преподаватели и лица, желающие начать преподавательскую деятельность, смогут вместо экзамена по одному предмету одновременно зарегистрироваться и сдать экзамены не более чем по трём предметам, а также экзамены для старшего специального учителя и по базовым профессиональным навыкам.



Об этом сообщает Министерство образования.



«Решение направлено на системное усиление предметной компетенции учителя. В результате подтверждение предметной компетенции обеспечит повышение стандартов преподавания и создаст справедливую и ориентированную на качество образовательную среду. Учителя и лица, желающие стать учителями, могут пройти регистрацию в электронном виде с 10:00 20 апреля до 18:00 6 мая на сайте Национального центра оценки и экзаменов — online.naec.ge.



Кандидатам следует учитывать, что они не смогут выбрать те предметы, содержание тестовых заданий которых является идентичным (в том числе, если тестовые задания по предмету переведены на иностранный язык)», - говорится в информации





