«Альянс оппозиции» предлагает меры для снижения цен и поддержки граждан
17.04.2026 16:11
«Альянс оппозиции» представил видение того, какие шаги необходимо предпринять для снижения цен на продукты и что нужно необходимо экономике в долгосрочной перспективе для быстрого развития. План на пресс-конференции представил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе:
«Первый шаг: как минимум вдвое снизить акциз на топливо;
Второй шаг: снизить НДС на 1%;
Третий шаг: снизить подоходный налог на 1%.
Это означает, что 1,6 миллиарда останутся в карманах людей в условиях роста цен. Если бы у власти была политическая воля заботиться о народе, она бы сделала это так, как это делают другие страны. В других странах, где цены резко растут, например на топливо, власти принимают эффективные меры. У нас же всё наоборот: жизнь становится дороже, штрафы растут, растёт стоимость растаможки автомобилей.
Второе: что стало причиной всего этого? Это ответственность преступной группы «Грузинской мечты», которая печатает деньги и делает жизнь дороже.
Третье: чтобы в долгосрочной перспективе цены в стране не росли и жизнь не была дороже, чем в Армении и соседних странах, подготовлен документ о том, что должна делать власть и что сделали бы мы. Это альтернатива между ними и нами», — отметил Георгий Вашадзе.
