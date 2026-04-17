Скандал в университете Батуми: профессор взломал систему и выставлял оценки от имени студентов

17.04.2026 16:47





В Батумском государственном университете разгорается серьёзный скандал. По информации источников, ассоциированный профессор Иракли Манвелидзе получил доступ к персональным данным студентов и несанкционированно проник в электронный портал, после чего от имени студентов выставил негативные оценки пяти преподавателям.



Факт подтверждает один из пострадавших лекторов. По его словам, личность нарушителя была установлена самим университетом, а Манвелидзе лично извинился перед коллегами, но не объяснил мотивы своих действий.



«Это уже не оценка студента, а криминальный случай — делом занимается прокуратура», — отметил преподаватель.



Расследование ведётся с 2024 года, однако, несмотря на серьёзные обвинения, Манвелидзе до сих пор продолжает работать в университете.



Как стало известно, именно IT-служба вуза выявила подозрительную активность и установила, кто стоит за фальсификацией оценок.



При попытке получить комментарий сам Манвелидзе отказался говорить и направил к своему адвокату. Его защитник Коба Джабуа в разговоре с журналистами начал повышать голос, обвинил их в нарушении презумпции невиновности и даже пригрозил судебными разбирательствами.



Ректор университета Тите Арошидзе заявил, что ожидает завершения расследования, и до юридического решения не может предпринимать никаких действий.



При этом имя Манвелидзе уже ранее фигурировало в скандалах — в одном из случаев конфликт с другим профессором перерос в физическое столкновение прямо во время занятий.





