Лаша Шавдатуашвили завоевал титул чемпиона Европы по дзюдо
17.04.2026 17:42
На чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в Тбилиси, Лаша Шавдатуашвили завоевал звание чемпиона Европы в категории до 73 кг.
В финале в дополнительное время он одержал победу над соперником из Азербайджана.
