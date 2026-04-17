Лаша Шавдатуашвили завоевал титул чемпиона Европы по дзюдо

17.04.2026 17:42





На чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в Тбилиси, Лаша Шавдатуашвили завоевал звание чемпиона Европы в категории до 73 кг.



В финале в дополнительное время он одержал победу над соперником из Азербайджана.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





