Тина Бокучава: Иванишвили на пятерку исполняет задание Захаровой и её хозяина Путина

17.04.2026 17:47





Захарова, видимо, не добавила, что взамен Евросоюза и НАТО Грузия должна вступить в СНГ и Евразийский союз — это видение России и Путина для Грузии, — так председатель «Национального движения» Тина Бокучава прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, согласно которому вступление Грузии в ЕС и присоединение к санкциям против России «нанесёт серьёзный удар» по туристической индустрии Грузии и лишит её льготных торговых отношений с Россией и странами СНГ.



По словам Бокучава, сегодня в Грузии действует власть, которая в точности выполняет поручения Путина.



«К сожалению, сегодня существует де-факто правитель, который выполняет все стратегические цели России в отношении Грузии в том смысле, что лишает Грузию и уже де-факто лишил её всякой перспективы когда-либо стать членом Европейского союза. В этом смысле Иванишвили на »пятерку» выполняет это поручение Захаровой и её хозяина Владимира Путина», — заявила Бокучава.



Она также прокомментировала заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, сделанные на Анталийском дипломатическом форуме, и отметила, что действия нынешней власти ещё больше изолируют Грузию, что негативно отражается на благосостоянии населения.



«Эти заявления вызывают некоторую улыбку. Возможно, этот конкретный текст выступления господину Кобахидзе написала Мариам Лашхи, однако факт в том, что сегодня этот режим находится в полной международной изоляции. Вместо того чтобы проводить национальную, европейскую, грузинскую и правильную внешнюю политику и действительно вывести Грузию в безопасное положение, ускорить процесс вступления в Европейский союз, мы видим, что Иванишвили и его пропагандисты в лице Шатиришвили, а также так называемые должностные лица в лице Кобахидзе и других заняты абсурдными высказываниями, что ещё глубже изолирует нашу страну и, к сожалению, отражается на благосостоянии каждого гражданина Грузии», — заявила Бокучава.



Напомним, что согласно одному из заявлений Кобахидзе, сделанных на Анталийском дипломатическом форуме, неформальные влияния проявляются в официальных организациях, они вместо защиты суверенитета создают вызовы для стран, и «хорошим» примером этого является Грузия, что должно измениться.





