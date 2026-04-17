Замминистра образования: Речь идет о дипломах, в которых слово «бакалавр» не определено

17.04.2026 17:58





Дипломов, выданных в 2007, 2008 или 2009 году, если в них указано «бакалавр» или «магистр», этот закон не касается. Мы не делаем из бакалавра магистра или доктора, — об этом заявил заместитель министра образования, науки и по делам молодежи Звиад Габисония.



По его словам, речь идёт о тех дипломах, где слово «бакалавр» не определено, поскольку страна тогда ещё не перешла на Болонскую модель.



«У закона есть свой язык, и поэтому он часто бывает сложен для восприятия. Речь идёт о том, что этот вопрос вообще не касается бакалавров, магистров и докторов, то есть тех ступеней, которые сегодня определены нашим законодательством. В 2005 году Грузия присоединилась к Болонскому процессу. Болонский процесс предполагал разделение модели высшего образования на ступени: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Соответственно, в существовавшей тогда модели университетам был определён срок — примерно в 2007–2008 годах — чтобы все старые образовательные программы были переведены на новую модель, модель 4+2 — то, что тогда составляло бакалавриат и магистратуру, однако, к сожалению, часть университетов не успела до 2010 года полностью перевести все программы на новые требования Болонского процесса. 2010 год как раз и взят как порог, к которому статистически все программы уже были переведены на новую модель.



По старой модели существовали программы с одинаковой структурой — 4-летнее и 5-летнее обучение. Речь идёт о так называемой очной и заочной формах обучения. Для достижения результата один тратил 4 года, другой — 5 лет. Речь идёт именно о таких дипломах, а не о бакалавриате.



Если в дипломах 2007, 2008 или 2009 годов указано «бакалавр» или «магистр», этот закон их не касается. Соответственно, бакалавра мы ни в магистра, ни в доктора не превращаем. Доктор остаётся доктором, магистр — магистром, бакалавр — бакалавром. Речь идёт о тех дипломах, где слово «бакалавр» не определено, поскольку на ту модель ещё не перешли, и они были по старой системе.



Вы знаете, что существуют организации, которые требуют наличие степени магистра. Соответствующий работодатель направляет такого заявителя в Национальный центр развития качества образования для признания соответствующего диплома, к какой категории он относится с учётом новой Болонской модели. Из-за того, что в законе не было чёткой формулировки, выносились отказы, и это доходило до судебных разбирательств. По статистике, из 1250 дел 1130 мы проиграли в суде Национальному центру развития качества образования. Ни одного дела мы не выиграли. 120 оставшихся дел находятся в процессе проигрыша. Соответственно, всё это будет полностью приведено в рамки закона», — заявил Габисония.





