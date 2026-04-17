Этер Липартелиани – чемпионка Европы по дзюдо

17.04.2026 17:02





На Чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в Тбилиси, успешно выступила грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани, которая в финале победила представительницу Израиля — Леви, одержав эффектную победу броском.



В Олимпийском дворце в Тбилиси проходит чемпионат Европы по дзюдо. Соревнования продлятся по 19 апреля.



После 2009 года Грузия во второй раз принимает чемпионат Европы по дзюдо. В соревнованиях принимают участие 405 дзюдоистов из 46 стран.



Сборная Грузии впервые выступает на континентальном первенстве в полном составе.



Среди мужчин выступят: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Михаил Бахбахашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Лука Майсурадзе (-90 кг), Илия Суламанидзе (-100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг).



Среди женщин примут участие: Тамар Гиголаева (-48 кг), Джульетта Родонаия (-48 кг), Нино Татришвили (-52 кг), Этери Липартелиани (-57 кг), Нино Лоладзе (-57 кг), Нино Циклаури (-63 кг), Нино Гулбани (-70 кг), Мариам Чантурия (-70 кг), Софио Сомхишвили (+78 кг).



Напомним, что у Грузии 31 чемпион Европы, из которых восемь выступят на чемпионате Европы 2026 года в Тбилиси: Лаша Бекаури, Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Гурам Тушишвили, Важа Маргвелашвили, Георгий Сардалашвили, Илья Суламанидзе и Лука Майсурадзе.





