Владельцы новых коммерческих виноградников обязаны зарегистрироваться до 1 мая 2026 года

17.04.2026 16:42





Национальное агентство по вину объявило о новых правилах выращивания винограда в коммерческих целях, введённых в рамках реформы по повышению качества винодельческой продукции.



Согласно поправкам к «Закону о виноградарстве и вине»:



1. Регистрация существующих виноградников. Владельцы коммерческих виноградников, заложенных до 1 мая текущего года и ещё не внесённых в Единую базу данных виноградного кадастра, обязаны зарегистрировать их до 1 мая 2026 года. Для этого нужно обратиться к представителям Кадастрового управления виноградарства Национального агентства по вину в соответствующем муниципалитете.

2. Разрешение на новые посадки. После 1 мая выращивание винограда в коммерческих целях будет разрешено только при наличии предварительного согласия Национального агентства по вину. Без такого разрешения продажа выращенного винограда или вина будет запрещена.

3. Исключения. Новые правила не распространяются на тех, кто выращивает виноград для личного потребления.



Важные условия и детали:



▪️ Разрешение на выращивание винограда будет выдаваться Национальным агентством по вину бесплатно.



▪️ Все параметры виноградника должны соответствовать установленным стандартам — это обеспечит качественный урожай и производство высококачественного вина.



▪️ К 1 мая текущего года будет разработан нормативный акт, который определит:

- перечень необходимой документации;

- порядок и процедуры получения разрешения на выращивание винограда.





