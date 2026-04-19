Денежные переводы в Грузию выросли почти на 10% в марте, лидируют США и Италия

19.04.2026 20:23





В марте 2026 года объем частных денежных переводов в Грузию составил $320,6 млн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальный банк Грузии.



В денежном исчислении приток средств увеличился на $28,7 млн в годовом выражении.



Крупнейшим источником переводов остаются США – $61 млн (около 19% от общего объема), что на 10,9% больше, чем годом ранее. На втором месте – Италия с $55,3 млн (рост на 9,6%), на третьем – Россия с $38,3 млн, где прирост составил менее 1%.



В пятерку крупнейших направлений также вошли Германия ($28,3 млн, +16% г/г), Греция ($26,9 млн, +10%) и Израиль ($26,9 млн, +25%). Замыкают десятку Турция ($12 млн, +34%), Испания ($9 млн, +26%), Франция ($7 млн, +18%) и Казахстан ($6 млн, −2%).



Одновременно вырос и отток средств: в марте из Грузии за рубеж перевели $36,7 млн, что на 14,5% больше по сравнению с мартом 2025 года.



Денежные переводы остаются одним из ключевых источников валютных поступлений в экономику Грузии, поддерживая потребление домохозяйств и внутренний спрос.





