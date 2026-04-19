Гурам Тушишвили в третий раз стал чемпионом Европы

19.04.2026 21:00





На проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по дзюдо капитан сборной Грузии, двукратный чемпион мира и Европы Гурам Тушишвили (+100 кг) в финале победил своего главного соперника, двукратного олимпийского чемпиона, чеха Лукаса Крпалека, и в третий раз стал чемпионом Европы, принеся сборной Грузии четвертую золотую медаль.



Сборная Грузии завоевала семь медалей на чемпионате Европы. Этер Липартелиани (57 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) стали чемпионами Европы, Георгий Сардалашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) завоевали серебряные медали, а Илья Суламанидзе (100 кг) стал бронзовым призёром.



Грузинская национальная команда заняла первое место в командном зачете и добилась исторического результата – грузинские дзюдоисты никогда прежде не выигрывали четыре золотые медали на чемпионате Европы.







