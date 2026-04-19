В Тбилиси выставлено на продажу здание бывшего кинотеатра «Аполло»

19.04.2026





Историческое здание кинотеатра «Аполло», открывшееся в 1909 году на проспекте Агмашенебели в Чугурети и являющееся памятником архитектуры национального значения, теперь выставлено на продажу. За 5,9 млн долларов потенциальный покупатель получит 2400 кв. м площади — объект, который, как обещают в объявлении на myhome.ge, можно переоборудовать под концертный зал или жилой комплекс.



На первый взгляд, это выглядит как лакомый кусок для инвестора: центральное расположение, вековая история, гибкость назначения. Здание буквально пропитано духом эпохи — когда кино только начинало покорять мир, а Тбилиси становился культурным центром региона.



Представьте: отреставрированный фасад, сохранивший черты начала XX века, сочетается с современным интерьером концертного зала или стильного жилого комплекса. Такая концепция способна привлечь внимание не только горожан, но и туристов — как символ преемственности времён.



Однако при ближайшем рассмотрении всплывают нюансы, способные отпугнуть осторожных инвесторов — и превратить заманчивую сделку в юридический лабиринт.



Во‑первых, структура собственности запутанна до степени головоломки:



• основная часть здания (2209 кв. м) принадлежит «Apollo Theatres Ltd»;

• оставшиеся 184 кв. м находятся в собственности «Confidence Group Ltd»;



При этом «Confidence Group Ltd» контролирует 80 % «Apollo Theatres Ltd» и связана с другими компаниями — например, с «Elit Pro», что создаёт сложную сеть аффилированных лиц.



Во‑вторых, с 1 апреля регистрация «Apollo Theatres Ltd» приостановлена из‑за нарушений в регистрационных данных. Это не просто формальность: компания фактически ограничена в распоряжении имуществом. Она не может:

• участвовать в налоговых сделках;

• управлять банковскими счетами или открывать новые;

• распоряжаться средствами на счетах;

• получать кредиты.



Получается парадокс: здание с богатой историей и потенциалом стоит дорого, но его покупка может обернуться длительными бюрократическими проволочками.



Возникают закономерные вопросы:

• Сколько времени займёт восстановление регистрации компании?

• Потребуются ли дополнительные соглашения с совладельцами?

• Не приведёт ли задержка к удорожанию проекта из‑за инфляции или изменения рыночных условий?



Кроме того, стоит задуматься о репутационных рисках. Инвестиция в объект с неясным юридическим статусом может вызвать вопросы у партнёров или банков при привлечении финансирования.

Таким образом, перед потенциальным покупателем стоит непростой выбор. С одной стороны — престиж владения историческим зданием, возможности его трансформации и потенциальная прибыль. С другой — юридические сложности, способные растянуть сделку на месяцы и потребовать дополнительных затрат. Стоит ли игра свеч — решать будущему владельцу, но очевидно одно: без тщательной проверки, консультаций с юристами и оценки всех рисков здесь не обойтись.





