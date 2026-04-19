Тушишвили - Это была самая важная победа, потому что чемпионат проходил в Грузии
19.04.2026 21:55
В заключительный день чемпионата Европы по дзюдо, проходящем в Тбилиси, капитан сборной Грузии Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль и стал чемпионом Европы в третий раз. В общей сложности грузинская сборная выиграла четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали и завершила турнир историческим результатом.
После победы Гурам Тушишвили прокомментировал победу в интервью Первому каналу Грузии:
«Я очень счастлив, я стал чемпионом Европы в третий раз, но это была самая важная победа, потому что чемпионат проходил в Грузии, я победил перед нашими людьми и порадовал грузинских болельщиков – поздравляю всех.
Команда находится в хорошем состоянии, и этот исторический результат является подтверждением этого.
На предстоящем чемпионате мира мы постараемся завоевать золотые медали, и оттуда вернуться счастливыми и порадовать болельщиков».
