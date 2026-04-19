Сокращение числа получателей социальной помощи в Грузии: данные на март 2026 года

19.04.2026 20:45





По данным Агентства социальных услуг, число жителей Грузии, получающих социальную помощь, сократилось:



• март 2026 года: 667 793 человека;

• март 2025 года: 708 017 человек (снижение почти на 6 %).



При общей численности населения в 3 704 500 человек социальную помощь получает примерно каждый шестой житель страны.



Распределение получателей пособия по регионам:



▪️ Тбилиси — 147 948 человек.

▪️ Квемо Картли — 107 587 человек.

▪️ Имерети — 78 224 человека.

▪️ Самегрело‑Земо Сванети — 76 121 человек.

▪️ Автономная Республика Аджара — 68 129 человек.

▪️ Кахети — 62 776 человек.

▪️ Шида Картли — 52 553 человека.

▪️ Гурия — 25 334 человека.

▪️ Самцхе‑Джавахети — 19 225 человек.

▪️ Мцхета‑Мтианети — 17 515 человек.

▪️ Рача‑Лечхуми и Квемо Сванети — 12 381 человек.



Важное изменение: программы занятости, ранее включавшиеся в бюджет, не предусмотрены на 2026 год. Это повлияет на семьи, участвующие в «Государственной программе содействия занятости»: ранее они автоматически регистрировались в «Единой базе данных социально уязвимых семей» и получали «Пособие по содержанию» в течение 4 лет.





