Сокращение числа получателей социальной помощи в Грузии: данные на март 2026 года
19.04.2026 20:45
По данным Агентства социальных услуг, число жителей Грузии, получающих социальную помощь, сократилось:
• март 2026 года: 667 793 человека;
• март 2025 года: 708 017 человек (снижение почти на 6 %).
При общей численности населения в 3 704 500 человек социальную помощь получает примерно каждый шестой житель страны.
Распределение получателей пособия по регионам:
▪️ Тбилиси — 147 948 человек.
▪️ Квемо Картли — 107 587 человек.
▪️ Имерети — 78 224 человека.
▪️ Самегрело‑Земо Сванети — 76 121 человек.
▪️ Автономная Республика Аджара — 68 129 человек.
▪️ Кахети — 62 776 человек.
▪️ Шида Картли — 52 553 человека.
▪️ Гурия — 25 334 человека.
▪️ Самцхе‑Джавахети — 19 225 человек.
▪️ Мцхета‑Мтианети — 17 515 человек.
▪️ Рача‑Лечхуми и Квемо Сванети — 12 381 человек.
Важное изменение: программы занятости, ранее включавшиеся в бюджет, не предусмотрены на 2026 год. Это повлияет на семьи, участвующие в «Государственной программе содействия занятости»: ранее они автоматически регистрировались в «Единой базе данных социально уязвимых семей» и получали «Пособие по содержанию» в течение 4 лет.
