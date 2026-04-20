Иванишвили, находящийся под санкциями, ищет способы спастись — Гоциридзе о проекте «Trump Tower»

20.04.2026 12:38





Иванишвили, находящийся под санкциями, ищет способы спастись — так бывший глава Национального банка Роман Гоциридзе оценивает план строительства «Trump Tower» в Тбилиси.



По словам Гоциридзе, возможное строительство «Trump Tower» в Тбилиси следует оценивать в политико-экономическом контексте, а интересы, связанные с проектом, вызывают дополнительные вопросы.



По его словам, речь идет о проекте франчайзингового типа, реализация которого, вероятно, планируется с участием местных компаний. Гоциридзе также отмечает, что реализация небоскреба такого масштаба занимает годы, и до сих пор неизвестно, будет ли проект фактически реализован.



В 2012 году, когда Трамп действительно намеревался продать свой бренд в Батуми, то есть, так называемую франшизу, этот проект был заблокирован Бидзиной Иванишвили, который назвал Трампа «мошенником». Сегодня ситуация иная. Находящийся под санкциями Иванишвили ищет способы спастись. Его, так сказать, подчиненные, бизнесмены, которых он подкупает, эти бизнесмены создадут некий консорциум, где, конечно же, большая часть будет состоять из денег Бидзины Иванишвили, вложенных косвенно, и именно с этой идеей они сейчас ведут разговоры с Трампом. Строительство такого 70-этажного небоскреба, от проектирования до строительства, займет 7-8 лет, и никто не знает, является ли это очередным трюком Иванишвили или реальной попыткой построить этот небоскреб, — говорит Роман Гоциридзе.



По данным американских СМИ, строительство «Trump Tower» планируется в Тбилиси. Согласно информации, семейная компания Дональда Трампа вместе с местными партнерами построит 70-этажный небоскреб.



В статье также раскрывается список компаний, которые возглавят строительство. Речь идет о «Archi Group» и «Biograph». СМИ также распространили фотографию, на которой, по сообщениям, изображены застройщики, связанные с партией Иванишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





