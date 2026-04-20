Грузия увеличила импорт сырой нефти из России и экспорт нефтепродуктов

20.04.2026 14:06





По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в первом квартале 2026 года стоимость экспортируемых из страны нефтепродуктов превысила 200 млн долларов.



В целом по объёму экспорта из Грузии лидируют легковые автомобили (364,5 млн долларов за три месяца), однако в данном случае речь идёт о реэкспорте.



Что касается нефтепродуктов, общий объём их экспорта в январе–марте составил 208 млн долларов, из которых большая часть — 200,7 млн долларов — пришлась на национальный экспорт (то есть продукцию, произведённую в стране).



Нефтепродукты, в частности, опередили руды и концентраты драгоценных металлов, экспорт которых составил 169,9 млн долларов за январь–март.



Общий рост экспорта нефтепродуктов из Грузии по сравнению с первым кварталом 2025 года составил 698,3%, а экспорт произведённых в стране нефтепродуктов увеличился на 3714% (в прошлом году он составлял лишь 5,2 млн долларов).



Среди стран, куда поступают нефтепродукты из Грузии, лидирует африканское государство Того. В феврале туда было поставлено продукции на 19 млн долларов, а в марте — на 36,4 млн долларов. В марте Грузия также поставляла нефтепродукты в Турцию (23,9 млн долларов), Китай (22,8 млн долларов), Марокко (16,8 млн долларов) и Ливию (11,4 млн долларов).



Нефть из России

Грузия начала производить и экспортировать нефтепродукты после запуска нефтеперерабатывающего завода в Кулеви, на который нефть поступает из России.



По информации Грузстата, импорт сырой нефти из России в январе составил 15,2 млн долларов, в феврале — 34 млн долларов, а в марте увеличился до 69,2 млн долларов. За три месяца Грузия закупила в России нефть стоимостью 118.5 млн долларов (298 тысяч тонн).



Сооснователь и генеральный директор компании Black Sea Petroleum, построившей завод, ранее рассказал, что на предприятии производятся нафта, высокосернистый дизель, а также мазут. В дальнейшем компания планирует начать производство бензина стандарта Евро-5, а также дизельного и авиационного топлива.



По словам Давида Поцхверия, завод начал работу с переработки российской нефти, однако на нынешнем этапе активно занимается диверсификацией сырья, что в конечном счёте позволит выйти на рынок Евросоюза. Он пояснил, что рынок ЕС на данном этапе закрыт для продукции, произведённой из российской нефти, а использование альтернативного сырья снимет это ограничение.



При этом одной из главных проблем, с которой BSP столкнулась в этом направлении, стал, по его словам, запуск железнодорожного транзита нефти из Туркменистана через Азербайджан.



Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривал возможность введения санкций против порта Кулеви, однако впоследствии Брюссель исключил его из готовящегося 20-го санкционного пакета против России. В письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, адресованном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили, было указано, что грузинские власти и SOCAR взяли на себя обязательства осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с санкционным режимом ЕС.





