Движение «Khma» соберет подписи за внедрение бесплатного школьного питания

20.04.2026 14:10





В организации заявляют, что для регистрации законодательной инициативы необходимо собрать 25 000 подписей. Отмечается, что идея сбора обсуждалась ещё год назад как продолжение кампании, однако была отложена из-за политической ситуации, о чем авторы теперь сожалеют.



Представители движения утверждают, что проблему необходимо поднимать сейчас, указывая, что, по их оценке, значительная часть детей в школах сталкивается с недоеданием, а число получателей социальной помощи продолжает расти, несмотря на экономический рост.



В «Khma» также говорят о последствиях: ухудшении здоровья детей, неравенстве и чувстве унижения. В движении подчеркивают, что рассчитывают на широкую общественную поддержку и призывают граждан активно участвовать в сборе подписей, распространять формы и подключать к инициативе других.



Все, кто станет союзником в продвижении этого вопроса и пойдёт к цели вместе с движением, по их словам, могут считать себя участниками одного из самых масштабных прогрессивных общественных процессов в истории независимой Грузии — сопоставимого, например, с внедрением бесплатной системы здравоохранения в послевоенной Великобритании.



По их словам, цель кампании — добиться системного решения и обеспечить бесплатным питанием всех школьников.



На данный момент движение призывает заполнить форму союзника, чтобы их могли учитывать как сторонников в конкретном городе или селе, а также делиться формой с другими.



Когда бланки для подписей будут доступны, их предлагают распространять на работе, в университетах, районах, школах и других общественных местах и собирать подписи.



В «Khma» призывают делиться инициативой и действовать с убеждением, что даже одна подпись может помочь накормить 20 детей.





