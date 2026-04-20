Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Движение «Khma» соберет подписи за внедрение бесплатного школьного питания


20.04.2026   14:10


В организации заявляют, что для регистрации законодательной инициативы необходимо собрать 25 000 подписей. Отмечается, что идея сбора обсуждалась ещё год назад как продолжение кампании, однако была отложена из-за политической ситуации, о чем авторы теперь сожалеют.

Представители движения утверждают, что проблему необходимо поднимать сейчас, указывая, что, по их оценке, значительная часть детей в школах сталкивается с недоеданием, а число получателей социальной помощи продолжает расти, несмотря на экономический рост.

В «Khma» также говорят о последствиях: ухудшении здоровья детей, неравенстве и чувстве унижения. В движении подчеркивают, что рассчитывают на широкую общественную поддержку и призывают граждан активно участвовать в сборе подписей, распространять формы и подключать к инициативе других.

Все, кто станет союзником в продвижении этого вопроса и пойдёт к цели вместе с движением, по их словам, могут считать себя участниками одного из самых масштабных прогрессивных общественных процессов в истории независимой Грузии — сопоставимого, например, с внедрением бесплатной системы здравоохранения в послевоенной Великобритании.

По их словам, цель кампании — добиться системного решения и обеспечить бесплатным питанием всех школьников.

На данный момент движение призывает заполнить форму союзника, чтобы их могли учитывать как сторонников в конкретном городе или селе, а также делиться формой с другими.

Когда бланки для подписей будут доступны, их предлагают распространять на работе, в университетах, районах, школах и других общественных местах и собирать подписи.

В «Khma» призывают делиться инициативой и действовать с убеждением, что даже одна подпись может помочь накормить 20 детей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна