В Батуми автомобиль провалился в дорожную яму
20.04.2026 14:15
Ночью на пересечении улиц Руставели и 26 Мая в Батуми произошло ЧП: автомобиль попал в провал на проезжей части.
По данным СМИ, причиной инцидента стала коммунальная авария. Из‑за утечки воды грунт под дорожным покрытием размыло, что привело к образованию глубокой ямы.
Особую актуальность ситуации придаёт тот факт, что незадолго до происшествия на этом участке завершились дорожные работы: была проведена замена брусчатки и уложен новый асфальт.
На текущий момент транспортное средство успешно эвакуировано с места происшествия. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Соответствующие службы выясняют все обстоятельства случившегося.
