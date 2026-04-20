В Батуми автомобиль провалился в дорожную яму

20.04.2026 14:15





Ночью на пересечении улиц Руставели и 26 Мая в Батуми произошло ЧП: автомобиль попал в провал на проезжей части.



По данным СМИ, причиной инцидента стала коммунальная авария. Из‑за утечки воды грунт под дорожным покрытием размыло, что привело к образованию глубокой ямы.



Особую актуальность ситуации придаёт тот факт, что незадолго до происшествия на этом участке завершились дорожные работы: была проведена замена брусчатки и уложен новый асфальт.



На текущий момент транспортное средство успешно эвакуировано с места происшествия. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Соответствующие службы выясняют все обстоятельства случившегося.





