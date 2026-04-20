В январе-марте Китай был крупнейшим экспортёром в Грузию

20.04.2026 13:00





По данным Национальной службы статистики, в январе–марте 2026 года доля десяти крупнейших стран-партнёров в общем экспорте Грузии составила 71,6%.



В тройку крупнейших экспортных партнёров вошли: Китай — 203,2 млн долларов США, Кыргызстан — 190,9 млн долларов США и Россия — 145,5 млн долларов США.



Что касается импорта, в январе–марте 2026 года доля десяти крупнейших стран-поставщиков в общем импорте составила 70,2%. В тройке лидеров: Турция — 657,3 млн долларов США, Россия — 592,5 млн долларов США и Китай — 487,6 млн долларов США.



Кроме того, по данным «Грузстата», в структуре экспорта за январь–март 2026 года первое место заняли легковые автомобили — 364,5 млн долларов США, что составляет 21,1% всего экспорта. На втором месте — нефть и нефтепродукты (208,1 млн долларов США), на третьем — руды и концентраты драгоценных металлов (169,9 млн долларов США).



Среди крупнейших импортных товарных групп в тот же период первое место также заняли легковые автомобили — 632,2 млн долларов США (15,3% импорта). Далее следуют нефть и нефтепродукты — 338,6 млн долларов США, а также нефтяные газы и другие газообразные углеводороды — 204,1 млн долларов США.







