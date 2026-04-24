Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Georgian Airways» сокращает рейсы и не исключает банкротства


24.04.2026   23:46


«Georgian Airways» сокращает рейсы и не исключает банкротства, если ситуация не улучшится. Компания также заявляет, что рассчитывает на поддержку правительства.

Авиакомпания начала оптимизацию полётов из-за резкого роста цен на авиационное топливо.

По словам представителя, ситуация уже критическая - сокращаются рейсы по менее загруженным направлениям, а убытки растут.

«В таком режиме можно выполнить условно ещё 100 рейсов, но 101-й уже может не состояться. Если ситуация не изменится, авиакомпания может перейти в режим банкротства», — заявили BMG в Georgian Airways.

Авиакомпания ведёт консультации с правительством и надеется, что это позволит продолжить работу в обычном режиме.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна