«Georgian Airways» сокращает рейсы и не исключает банкротства
24.04.2026 23:46
«Georgian Airways» сокращает рейсы и не исключает банкротства, если ситуация не улучшится. Компания также заявляет, что рассчитывает на поддержку правительства.
Авиакомпания начала оптимизацию полётов из-за резкого роста цен на авиационное топливо.
По словам представителя, ситуация уже критическая - сокращаются рейсы по менее загруженным направлениям, а убытки растут.
«В таком режиме можно выполнить условно ещё 100 рейсов, но 101-й уже может не состояться. Если ситуация не изменится, авиакомпания может перейти в режим банкротства», — заявили BMG в Georgian Airways.
Авиакомпания ведёт консультации с правительством и надеется, что это позволит продолжить работу в обычном режиме.
