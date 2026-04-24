Бочоришвили: У дипломатического ведомства есть дипломатические пути реагирования и мы их используем

24.04.2026 23:16





У дипломатического ведомства есть дипломатические пути реагирования, и, конечно, мы их используем. У нас нет трудностей в коммуникации с Павлом Герчинским, и у нас будет возможность встретиться с ним в Тбилиси, когда он вернется из Брюсселя, - заявила вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили грузинским журналистам в Греции.



Мака Бочоришвили отметила, что нынешнее отношение бюрократии ЕС к Грузии вызывает тревогу, особенно на том фоне, «когда игнорируются интересы и выбор грузинского народа».



«Мы еще раз озвучим позицию, прозвучавшую со стороны политиков в Тбилиси и что вызывает у нас беспокойство. Сегодняшнее отношение бюрократии ЕС к Грузии вызывает тревогу. Действительно тревожно игнорирование интересов и выбора грузинского народа, в то время как так часто происходит спекулирование именно интересами грузинского народа. Мы и сейчас слышим такие спекуляции из Брюсселя. Конечно, у нас будет беседа», - сказала Бочоришвили.



По словам министра, детальные обсуждения этих вопросов состоятся в Министерстве иностранных дел.



«У нас будет возможность видеть Павла Герчинского в Министерстве иностранных дел и обсудить именно те вопросы, которые справедливо вызвали возмущение грузинского политического сообщества», - отметила Мака Бочоришвили.



Напомним, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в Брюсселе в Европейской службе внешних действий, где открылась документальная фотовыставка «Грузия в фокусе», заявил, что Грузия больше не находится на правильной траектории.



По словам посла, «власть выбрала альтернативную модель авторитаризма и отдаляет Грузию от Евросоюза».





