Адвокат Дарья Самодурова заявляет о незаконном аресте просителя убежища в Департаменте миграции

24.04.2026 23:23





Адвокат Дарья Самодурова заявляет о незаконном аресте просителя убежища в Департаменте миграции, по её словам, это произошло фактически обманом, как в отношении иностранца, так и правозащитника.



Всё это, по ее словам, произошло при попытке забрать паспорт для того, чтобы он мог покинуть Грузию



Адвокат рассказала, что сегодня был один из самых тяжёлых дней за всю ее практику, и инцидент был связан с делом её клиента — просителя убежища в Грузии, который решил добровольно покинуть страну.



По её словам, для выезда необходимо получить паспорт, который у соискателей убежища хранится в Департаменте миграции. С этой целью они отозвали из суда иск о предоставлении убежища и прибыли в департамент в селе Марткопи с необходимыми документами: судебным определением, авиабилетом и заявлением.



Самодурова отмечает, что с 11 утра им пришлось ждать на улице в холоде и ветре, как известно, у здания нет никаких помещений, или даже скамеек для ожидания. Иностранцы или их адвокаты могут провести там целый день, и при этом там некуда даже сходить в туалет.



Внутрь их пустили только около 14:30, после чего они передали документы и продолжили ожидание уже внутри.



Спустя два часа, около 16:30, как рассказывает адвокат, сотрудники департамента подошли к её клиенту и сказали проследовать за ними. На вопрос о причинах ей ответили, что его хотят отвезти в тбилисский филиал «для разговора» и что речь НЕ идёт о задержании.



Самодурова заявляет, что расценила это как фактическое задержание и указала сотрудникам на отсутствие правовых оснований, поскольку её клиент продолжает считаться просителем убежища до вступления в силу судебного решения. По её словам, в ответ сотрудники заявили, что «ничего не знают» и не смогли объяснить причину своих действий.



По словам адвоката, ее клиента посадили в автомобиль Skoda и увезли, никак это не оформив документально, и не ответив ей в какое именно учреждение его везут.



Адвокат направилась в Тбилиси из села Марткопи, в "Центр размещения "при Департаменте миграции. Там, по её словам, ситуация оказалась аналогичной: ожидание на улице (ровным счетом так же без каких либо человеческих условий). Полтора часа конфликтов и требований пустить к подзащитному, не дали никакого результата.

По её словам, тем самым были грубо нарушены право клиента на защиту и её право на осуществление адвокатской деятельности. Только после конфликта и длительного ожидания сотрудник департамента согласился с ней поговорить, однако самого клиента к ней так и не вывели. И завтра, вероятно, должен состоятся суд.



Адвокат также подчёркивает, что её клиент действовал в рамках процедуры добровольного выезда из страны, которая не предусматривает задержание, поскольку он добровольно покидает страну и нет никакой опасности, что он скроется. Более того, на тот момент, по её словам, не было вступившего в силу судебного решения об отзыве иска, (т.е. формально он оставался соискателем убежища). Она также отмечает, что даже отзыв иска не означает отказа в удовлетворении иска.



По мнению адвоката, её клиента фактически задержали незаконно: ему не разъяснили права, её присутствие игнорировали, а на вопросы не отвечали. При этом, как отмечает Самодурова, сотрудники до последнего утверждали, что задержания не было, ей это все показалось.





