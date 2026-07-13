Между Грузией и Аргентиной был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере гражданской авиации

13.07.2026 14:41





Между авиационными властями Грузии и Аргентинской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.



По информации агентства, документ подписали директор Агентства гражданской авиации Грузии и государственный секретарь по транспорту Аргентины.



Согласно меморандуму, стороны получают право назначать авиакомпании для выполнения регулярных рейсов, которые смогут осуществлять полёты между любыми пунктами Грузии и Аргентины без каких-либо ограничений.



«Меморандум также предусматривает возможность заключения авиакомпаниями соглашений о код-шеринге (совместном использовании авиарейсов) как между собой, так и с авиаперевозчиками третьих стран.



Учитывая специфику дальнемагистральных перевозок, такая модель код-шеринга позволит авиакомпаниям обеих стран, даже при отсутствии прямых рейсов, предлагать пассажирам удобные варианты перелётов через партнёрские (транзитные) авиакомпании, а также оформлять единые авиабилеты между Грузией и Аргентиной.



Подписанный между авиационными властями меморандум соответствует стратегическим целям Международная организация гражданской авиации, направленным на глобальную либерализацию воздушного транспорта, открытие авиационных рынков и расширение географической связанности между государствами.



Подписание подобных меморандумов позволяет Грузии заранее формировать гибкую правовую базу для выхода на рынки удалённых регионов мира, а также для дальнейшего развития экономических и туристических связей», — говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.





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