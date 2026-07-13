С 14 по 16 июля в Грузии ожидаются высокие температуры

13.07.2026 15:25









Национальное агентство окружающей среды Грузии распространило прогноз погоды на 14–16 июля.



По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на фоне высокой температуры воздуха в Грузии ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. Местами возможны град и усиление ветра.



Тбилиси



В вечерние часы ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Температура воздуха днём составит +31…+33°C.



Прибрежные районы (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти)



Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днём температура воздуха составит +27…+29°C.



Равнинные районы Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети)



Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днём — +28…+30°C.



Горные районы Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал)



Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днём составит +26…+28°C.



Высокогорные районы Западной Грузии (Местия, Бахмаро)



Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днём — +25…+27°C.



Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали)



Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днём составит +32…+34°C.



Кахетия (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро)



Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днём составит +32…+34°C.



Горные районы Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури)



Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днём составит +27…+29°C.



Высокогорные районы Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало)



Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днём составит +22…+24°C.







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