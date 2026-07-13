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С 14 по 16 июля в Грузии ожидаются высокие температуры
13.07.2026 15:25
Национальное агентство окружающей среды Грузии распространило прогноз погоды на 14–16 июля.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на фоне высокой температуры воздуха в Грузии ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. Местами возможны град и усиление ветра.
Тбилиси
В вечерние часы ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Температура воздуха днём составит +31…+33°C.
Прибрежные районы (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти)
Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днём температура воздуха составит +27…+29°C.
Равнинные районы Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети)
Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днём — +28…+30°C.
Горные районы Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал)
Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днём составит +26…+28°C.
Высокогорные районы Западной Грузии (Местия, Бахмаро)
Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днём — +25…+27°C.
Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали)
Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днём составит +32…+34°C.
Кахетия (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро)
Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днём составит +32…+34°C.
Горные районы Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури)
Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днём составит +27…+29°C.
Высокогорные районы Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало)
Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днём составит +22…+24°C.
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