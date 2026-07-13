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В США предварительно назвали причину внезапной смерти сенатора Грэма


13.07.2026   13:19


В офисе скончавшегося сенатора-республиканца Линдси Грэма объявили, что предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину его внезапной смерти.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

В офисе Грэма распространили сообщение о том, что предварительные выводы экспертизы относительно причин внезапной смерти сенатора указывают на диссекцию аорты, главной артерии в человеческом теле. Официальную причину смерти назовут позже, после завершения токсикологической и микроскопической экспертиз.

За два дня до его внезапной смерти вечером 11 июля Грэму исполнился 71 год. Сенатор скончался фактически в день своего возвращения из поездки в Украину, а на следующее утро у него было запланировано интервью.

10 июля сенатор встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил производство оборонной компании SkyFall, которая выпускает многие известные модели дронов различного назначения.

Также в пятницу Линдси Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, отметив, что "Америка и мир потеряли решительного лидера".


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