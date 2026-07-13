Саакашвили: Только революционная, реформистская платформа принесет нам истинную свободу

13.07.2026 14:28





«Только сопротивление, только революционная, реформаторская, освободительная платформа, объединяющая все силы, приведёт нас к тому, что называется настоящей свободой, развитием и прогрессом», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания.



Саакашвили призвал своих коллег по оппозиции отказаться от интриг и прекратить конфликтовать с ним.



«Все радуются: посмотрите, Украина снова нанесла удар, Украина продвинулась вперёд, Украина победит. А чему радуемся мы? Если мы сами не начнём действовать, никто не станет нашим спасителем и защитником.



Только сопротивление, только революционная, реформаторская, освободительная платформа, объединяющая все силы, принесёт нам настоящую свободу, развитие и подлинный прогресс.



И снова продолжаются дешёвые интриги: идём мы на выборы или не идём. Но как можно говорить об участии в выборах? Вчера говорили, что не идут, сегодня идут; вчера собирались участвовать, сегодня уже не собираются. Что это вообще за абсурд? О каких выборах вы говорите? В Грузии выборов не проводится.



Поскольку в Грузии выборов нет, страну необходимо вернуть. Она находится в состоянии коллаборационистского, оккупационного, спящего режима. О каких политических процессах можно говорить? Мы должны говорить об освободительном процессе, о движении сопротивления. И, конечно, результатом этого станут выборы.



Поэтому я призываю всех коллег по оппозиции прекратить взаимные уколы, интриги и различные разногласия, тем более — прекратить соперничество со мной. В определённый исторический момент мне удалось сделать то, что удалось, и это стало одним из величайших достижений в истории Грузии. Я смогу сделать гораздо больше.



Что касается остальных, я только приветствую их присоединение к этой большой борьбе, чтобы мы смогли сформировать максимально широкий фронт. Если сегодня они не являются частью движения сопротивления и освобождения, то завтра уже никак не смогут стать частью политического процесса. Такова реальность.



Меня очень радует активизация молодёжи. Единое национальное движение должно снова стать настоящим движением, выйти из народа. У нас был выбор: либо медленно угасать в телевизионных студиях, которые и сами находятся в состоянии упадка, либо вновь вернуться к народу», — заявил Михаил Саакашвили.







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