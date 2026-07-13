Премьер: разрешения на строительство у реки Телависхеви были выданы неправильно

13.07.2026 15:57





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал последствия стихии в Телави, заявиви, что, предположительно, разрешения на строительство рядом с рекой Телависхеви были выданы неправильно. Он указал, что итоговую оценку законности этих решений должны дать компетентные государственные органы — они должны выяснить, действительно ли разрешения были выданы с нарушениями и кто несет за это ответственность.



Кобахидзе сказал, что неправильно были выданы разрешения на строительство нескольких коммерческих объектов, что, по его словам, усугубило последствия стихии. Он подчеркнул, что в дальнейшем власти должны сделать все возможное, чтобы максимально защитить города от подобных природных явлений. По его словам, будут приняты необходимые меры для повышения безопасности Телави.



Также премьер сообщил, что в регионах Грузии продолжается установка систем раннего оповещения.



«Установка систем раннего оповещения активно продолжается абсолютно во всех регионах», — заявил Кобахидзе.



Напомним, разрушительное наводнение и селевой поток обрушились на Телави в ночь на 12 июля. По предварительной оценке Национального агентства окружающей среды, причиной стали обильные осадки, вызвавшие резкую активизацию селевых процессов в бассейне реки Телависхеви.



В ведомстве отметили, что три селезадерживающих сооружения частично задержали древесину и каменные массы, однако объем и сила потока оказались настолько велики, что селевой поток обошел их с левой стороны, повредил берегозащитные сооружения и дороги. В черте города русло реки не справилось с потоком, из-за чего селевые массы вышли на прилегающие территории и нанесли ущерб инфраструктуре.



Источник: SOVA

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