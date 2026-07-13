Маисашвили: государство признает 170 пострадавших, но задержаны всего 5 человек

13.07.2026 15:48





Звиад Маисашвили, пострадавший во время проевропейских акций протеста, заявил, что власти Грузии не пытаются расследовать насилие в отношении участников акций 2024–2025 годов, хотя государство официально признало, что есть 170 пострадавших. При этом задержаны всего 5 человек.



«Прошло полтора года. Нам говорили, что установить личности причастных невозможно, а теперь вдруг оказалось, что это возможно. В моем деле участвовало гораздо больше людей, чем те двое, о которых идет речь. Государство не пытается расследовать произошедшее. Это фарс и ложь», — заявил он.



Маисашвили отметил, что закрытый формат судебных заседаний связан с нежеланием властей раскрывать детали дела. Он сомневается, что задержанные лица действительно являются теми, кто причастнен к его избиению.



Напомним, ранее прокуратура Грузии сообщила о задержании 5-ти человек по делу о применении насилия в отношении участника протестов Звиада Маисашвили, политика Левана Хабеишвили и журналиста Гурама Рогава. Среди задержанных — 3 бывших и 1 действующий сотрудник «спецназа», а также действующий сотрудник Департамента охранной полиции МВД. Двое бывших спецназовцев уже находятся под стражей по другим уголовным делам.



По эпизоду с Маисашвили и Рогава задержаны 3 сотрудников Департамента особых поручений МВД («спецназа») — им предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий с применением насилия, а одному также — в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с применением насилия.



Всем пятерым фигурантам предъявлены обвинения по части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Дело, касающееся Левана Хабеишвили, выделено в отдельное производство.



Источник: SOVA

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