Кобахидзе: Качество сотрудничества с ПА ОБСЕ будет зависеть от того, как сама ОБСЕ продолжит деятельность

13.07.2026 14:28





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ будет продолжено, однако качество сотрудничества будет зависеть от дальнейшей деятельности самой Парламентской ассамблеи.



Об этом Кобахидзе заявил на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.



«Сотрудничество продолжится, однако качество сотрудничества будет зависеть от того, как сама Парламентская ассамблея ОБСЕ продолжит свою деятельность - останется ли вновь на уровне Джо Уилсона или поднимется выше уровня Джо Уилсона. Это будет принципиально важным вопросом для сотрудничества грузинской делегации и Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Посмотрим, как продолжатся процессы. Качество сотрудничества будет зависеть от дальнейшей деятельности самой Парламентской ассамблеи ОБСЕ», - заявил Кобахидзе.



Для справки, в знак протеста делегация Грузии отказалась участвовать в голосовании по «Гаагской декларации» на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Соответствующее заявление председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе сделал до начала голосования.



Через несколько минут после ухода грузинской делегации ПА ОБСЕ приняла «Гаагскую декларацию», в которую вошла резолюция по Грузии. Главным спонсором документа является американский конгрессмен Джо Уилсон.





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